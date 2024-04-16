Зеленский: Не дай Бог, не будет Путина

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Запад боится поражения России в Украине из-за угрозы распространения ядерного оружия и укрепления Китая, который захватит часть территорий РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS, назвав такую позицию «позором».

«С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если она проиграет? Так неужели они не боятся, что мы умираем здесь каждый день? Но они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что, может быть, Китай будет очень сильным.

И если Россия запаникует и устроит революцию, то Китай захватит часть территории России, и так далее. Поэтому все боятся. Не дай Бог, Китай будет сильным. Не дай Бог, не будет Путина и будет много стран (на территории РФ – Ред.). Что будет с ядерным оружием России?», – спросил Зеленский.