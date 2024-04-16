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Главное Общество

Завтра в Баку будет 24 градуса тепла

Завтра в Баку будет 24 градуса тепла

17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 19-24° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 762 мм. рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, восточный ветер в некоторых восточных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

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