Завтра в Баку будет 24 градуса тепла

17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 19-24° тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы – 762 мм. рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 45-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, восточный ветер в некоторых восточных районах временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.