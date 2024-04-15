Раиси заявил, что Иран находится на пике своего могущества

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль в ответ на атаку может попытаться подорвать экономику Исламской Республики.
Об этом сообщает иранское информационное агентство ИРНА.
По словам Раиси, Иран готов к такому развитию событий. Власти страны своевременно примут все необходимые меры для поддержки стабильности экономики.
Президент Ирана назвал нанесенный по Израилю удар мощной, исторической и победоносной операцией. Он подчеркнул, что в данный момент Исламская Республика находится на пике своего могущества.