Эчмиадзин не сходит с пути реваншизма

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Католикос всех армян Гарегин II вновь воспевает идеи реваншизма. Что было подтверждено его вчерашним ответом на сказанное после праздничного намаза в мечети «Тезе пир» председателем УМК шейх-уль-исламом хаджи Аллахшукюром Пашазаде.

Напомним, что 10 апреля А.Пашазаде обратил внимание на нежелание армянской церкви признать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Эта церковь во главе с армянским католикосом «проповедует реваншизм во всем мире», распространяя клевету, в частности о сносе церквей на освобожденных территориях. При этом Пашазаде заявил, что если армянская церковь, действующая «по заказу иностранных покровителей», изменит свою позицию, «мы можем пригласить их на встречу религиозных лидеров», запланированную на конец 2024 года.

Это заявление Пашазаде стало ответом на реваншистские высказывания Гарегина II во время пасхальной проповеди 31 марта. Тот вновь использовал термины «оккупация» и «депортация армян из Нагорного Карабаха» в преломлении к восстановлению Азербайджаном своей территориальной целостности, суверенитета, конституционного строя на основе международного права. Продолжая свои инсинуации, Гарегин II также заявил об «экспансионистских устремлениях» Азербайджана и «уничтожении армянского культурно-религиозного наследия в Нагорном Карабахе».

Ну а вчера он продолжил данную линию, в очередной раз начав разглагольствовать о «справедливом праве народа арцаха на самоопределение на своей исторической родине», что, по его утверждению, не является реваншизмом. Вслед за чем полились старые песнопения об «агрессии» Азербайджана, «оккупации арцаха и изгнании оттуда армян», «незаконном удержании армянских военнопленных», «уничтожении армянского исторического, духовного и культурного наследия».

Ни много, ни мало. И не было никаких 30 лет оккупации азербайджанских земель? Не имела места насильственная депортация азербайджанского населения с исконных территорий, ныне находящихся на территории Армении? А как быть с Ходжалинским геноцидом, трагедией жителей азербайджанских сел Малыбейли, Гушчулар, Баганис Айрым и др.?

Может, Гарегин II запамятовал об этом, также, как и о предпринятых его соотечественниками шагах в направлении присвоения культурно-духовного наследия азербайджанцев? Интересно, а какую оценку Гарегин II дает опоре Конституции Армении на «Декларации о независимости», в которой «Нагорный Карабах» (так в тексте) признается территорией Армении?

Наверняка, вопрос риторический, ведь позиция Гарегина II изменений не претерпевает. К примеру, в январе 2024 года он призвал «остановить экспансионистские устремления Азербайджана». Опять все перевернуто с ног на голову, к чему мы уже давно привыкли.

Вместе с тем, католикос нередко противоречит сам себе. С одной стороны, в 2015 году он утверждал, что армянский народ всегда искал поддержки, «в первую очередь – у русского народа», и «сегодня наши интересы продолжают совпадать с российскими интересами», в свете чего сообщил о вознесении молитвы о том, «чтобы Россия всегда была могучей державой. Хорошо русским, значит, хорошо и армянам, для меня два наших народа неразделимы». А вот осенью 2020 года Гарегин II заявил, что Армения «больше не должна подчиняться интересам других сил». Ясно кого здесь подразумевал глава армянской церкви.

Таким образом, политизация армянской церкви налицо. Хотя здесь нет ничего удивительного, если вспомнить, как Сталин использовал армянскую церковь для решения стоящих перед Москвой задач. Так, в марте 1945 года власти СССР денонсировали советско-турецкий Договор о дружбе и нейтралитете (от 1925 г.). В своей игре на обострение отношений с Анкарой Сталин решил использовать и конфессиональную партию, для начала пролоббировав на руководство армянской церковью, с 1938 г. существовавшую без главы, своего ставленника Геворга Чорекчяна.

На Подстамской конференции 1945 года СССР обвинил Анкару в «отторжении»(!) в 1921 году части территории Армении и Грузии. Речь шла о подписанном в 1921 году российско-турецком договоре, аннулировавшем положения Севрского договора 1920 г., в результате чего к Турции отошли центральная часть Батумской области и Артвин – от Грузии; Карсская область и Сурмалинский уезд – от Армении. Причем договор продвигался непосредственно советской Россией. Как раскрывал автор учебников по российской истории Леонид Кацва, в начале 1920-х гг. большевистское правительство заигрывало с Мустафой Кемалем, стремясь ослабить находившихся у власти в Армении дашнаков. «Теперь же Армения была в составе СССР» и отношение Москвы к статусу «Турецкой Армении» изменилось.

Как следствие, в дело был пущен Чорекчян, занявший армянский религиозный престол под именем Геворга VI. Именно по его линии в ноябре 1945 года было осуществлено обращение к главам правительств СССР, США, и Великобритании «с требованием о присоединении к советской Армении армянских вилайетов Турции». Правда, в 1947 году Турция стала членом МВФ и МБРР, заключив и военное соглашение с США, что локализовало ситуацию. Нужны ли тут дополнительные комментарии?

Наверняка присущая армянской церкви политизация никогда не сойдет с повестки дня. Католикосы так и будут продолжать использовать религиозную трибуну для оправдания агрессивных устремлений.

Но мир-то изменился, не так ли?