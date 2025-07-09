Россия поддерживает контакт с Азербайджаном по линии правоохранительных органов по ситуации с арестованными в республике российскими журналистами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов. Именно такой подход на деле и служит коренным интересам народов наших стран», — сказала она.

30 июня МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Задержаны глава «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. 1 июля Хатаинский районный суд города Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца. Журналистам «Sputnik Азербайджан» были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере», «Легализация имущества, добытого преступным путем» Уголовного кодекса Азербайджана.