Наблюдатели EUMA снова отличились

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Армянские пограничники не знают, что такое государственная граница и что пересекать ее ни в коем случае нельзя. Именно на такой вывод наталкивает шедевральный релиз СНБ Армении по поводу инцидента на условной границе с Азербайджаном 10 апреля: оказывается, стадо перешло границу, пастух и его «подопечные» оказались на азербайджанской территории, и тогда доблестный армянский пограничник решил помочь вернуть их домой… Результат — «неспровоцированная перестрелка» и ранение азербайджанского офицера.

А еще — информация к размышлению, каких еще «сюрпризов» надо ждать от страны, где даже пограничники не в курсе, что такое граница, где заканчивается своя территория и начинается чужая, и не представляют, что на чужую территорию заходить НЕЛЬЗЯ, а политические круги обсуждают, на самом ли деле надо отказаться от идеи «исторической Армении» и примириться с международно признанными границами.

Понятно и другое. Как уверены многие эксперты, в Армении уже хорошо понимают значение азербайджанского слова Qisas, особенно когда это кодовое название ответа на обстрелы азербайджанских постов. Так что вопить по старой памяти «это сами азербайджанцы во всём виноваты, и вообще на этом посту стояли сирийские наемники» уже не получится.

Можно долго спорить, что это было, на самом ли деле «зинвор»-пограничник храбро бросился спасать стадо и Пастуха или же таким нехитрым способом в Армении проводили этакую «разведку боем» и пытались понять, как азербайджанские пограничники будут реагировать, если границу нарушает стадо с пастухом, и советовать не увлекаться конспирологией и не рисовать черта на стене.

Но есть ещё один вопрос, и, возможно, в региональном контексте он самый важный: а где были наблюдатели EUMA?

В самом деле, эта миссия преподносится едва ли не как лучшая гарантия стабильности и безопасности на условной границе Азербайджана и Армении. Ее штаты раздуты до трехзначных цифр, обсуждается присоединение к EUMA военнослужащих Канады, притом что «Страна Кленового листа» в Евросоюз не входит никоим образом, но как только происходит реальный инцидент, их не оказывается на месте. И самое главное, не появляется никаких релизов и объяснений.

Точно так же «евронаблюдатели» хранили молчание во время инцидента на Зангеланском направлении 12 февраля. Потом, через две недели, все же «расщедрилась» на объяснение: их на этот участок границы не пропускали российские пограничники. А теперь что происходит? Евронаблюдателей опять кто-то куда-то «не пущает»?

А если серьёзно, то каждый подобного рода инцидент заставляет задавать неприятные вопросы: почему евронаблюдатели дружно набирают в рот не то армянского бренди, не то минеральной воды «Эвиан», когда на границе происходит инциденты по вине АРМЯНСКОЙ стороны? В чем вообще смысл пребывания этих персонажей вблизи условной границы, если, как показывает практика, они не в состоянии не то что предотвратить инциденты, но даже ответить на вопрос, кто виноват и кто начал стрелять первым?

При чем, как показывает практика, информация о том, кто начал стрелять, у них есть, но вот обнародовать её эти самые наблюдатели не спешат. Почему? Потому что в этом случае ругать придётся Армению, а не Азербайджан?

В той ситуации, которая сложилась в регионе после провокационных переговоров 5 апреля, такое молчание EUMA превращается в серьезную угрозу прежде всего интересам самого Евросоюза. Которые своей «мудрой дипломатией» фон дер Ляйен и Борель подвесили на тоненьком волоске.

Отдел политики Minval.az