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В России мигрантов могут обязать сдавать биометрию для покупки SIM-карт

В России мигрантов могут обязать сдавать биометрию для покупки SIM-карт

Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать SIM-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Это следует из законопроекта, подготовленного Минцифры, сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, такие требования не будут касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Законопроект был направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор (РКН), МИД, ФАС и Минэкономразвития. Ведомствам необходимо согласовать его в срок до 15 апреля.

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