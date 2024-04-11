В России мигрантов могут обязать сдавать биометрию для покупки SIM-карт

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Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать SIM-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Это следует из законопроекта, подготовленного Минцифры, сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, такие требования не будут касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Законопроект был направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор (РКН), МИД, ФАС и Минэкономразвития. Ведомствам необходимо согласовать его в срок до 15 апреля.