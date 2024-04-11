Байден заявил, что США будут делать все для защиты Израиля из-за заявлений Ирана

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Соединенные Штаты будут делать все, чтобы защитить Израиль, в свете нынешних предупреждений Ирана после удара по его консульству в Дамаске.

Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает ТАСС.

«Мы также обсудили события на Ближнем Востоке, в том числе нашу общую поддержку прекращения огня и сделки по заложникам, а также неотложные усилия по преодолению гуманитарного кризиса, который существует в Газе. Мы также хотим обсудить угрозу Ирана нанести значительный удар по Израилю. Как я уже сказал премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля против этих угроз со стороны Ирана и его сторонников нерушима. Мы снова сказали, что сделаем все возможное для защиты безопасности Израиля», – подчеркнул он.