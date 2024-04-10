Пашинян: Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по границе и дипотношениям

159 Просмотров

Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по открытию государственной границы для граждан третьих стран и нормализации дипотношений.

Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Мы ждем реализации достигнутых и официально зафиксированных договоренностей. Это открытие государственной границы Армении и Турции для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. В целом открытие армяно-турецкой границы станет эпохальным событием для нашего региона», – цитирует Пашиняна ТАСС.