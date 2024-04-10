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ЦАХАЛ снова атакует сектор Газа

ЦАХАЛ снова атакует сектор Газа

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в центральной части сектора Газа, ВВС ЦАХАЛ за истекшие сутки нанесли удары по десяткам объектов радикалов на всей территории палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Войска ЦАХАЛа продолжают действовать в центральной части сектора Газа, где за истекшие сутки был уничтожен ряд террористов. В ходе ближнего боя военнослужащие уничтожили террористический отряд, который представлял угрозу для войск», – говорится в заявлении. «Кроме того, ВВС нанесли удар по еще одному террористическому отряду ХАМАС, который представлял угрозу для войск ЦАХАЛ, действующих секторе», – добавили военные. В пресс-службе отметили, что всего «за истекшие сутки истребители и беспилотные летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа, включая военные здания, пусковые установки, шахты туннелей и инфраструктуру».

В Эш-Шуджаии в северной части сектора Газа «было зафиксировано несколько минометных обстрелов войск ЦАХАЛа, действующих в этом районе», продолжили военные, указав, что «в ответ истребитель ЦАХАЛ атаковал установку, из которой производились запуски снарядов». Кроме того, «истребители нанесли удары по военному объекту и ракетной установке в лагере Джабалия (также расположен в северной части сектора – прим. ТАСС), откуда был произведен обстрел» израильской территории 9 апреля, добавили пресс-службе, отметив, что «ракета была перехвачена» системой ПВО ЦАХАЛ.

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