Пашинян призвал отказаться от «исторической Армении» в пользу

208 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте призвал отказаться от «исторической Армении» в пользу «реальной Армении».

«Мы должны сконцентрироваться на обслуживании интересов «реальной Армении», при чем зафиксировав невозможность возвращения к логике «исторической Армении» в будущем», – сказал Пашинян.

По его словам, сейчас происходит переход от отношений «исторической Армении» и России к отношениям «реальной Армении» и России.

Пашинян добавил так же, что «это иногда столь же болезненно, что и внутренняя трансформация в самой Армении».