Пашинян призвал отказаться от «исторической Армении» в пользу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте призвал отказаться от «исторической Армении» в пользу «реальной Армении».
«Мы должны сконцентрироваться на обслуживании интересов «реальной Армении», при чем зафиксировав невозможность возвращения к логике «исторической Армении» в будущем», – сказал Пашинян.
По его словам, сейчас происходит переход от отношений «исторической Армении» и России к отношениям «реальной Армении» и России.
Пашинян добавил так же, что «это иногда столь же болезненно, что и внутренняя трансформация в самой Армении».