Банк Англии представил королю Карлу III новые банкноты с его изображением (фото)

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Британский монарх Карл III получил во вторник в Букингемском дворце первые банкноты с его изображением от управляющего Банка Англии Эндрю Бейли. Они будут введены в обращение с 5 июня.

Король изображен на купюрах достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. На этих полимерных банкнотах, которые с 2016 года постепенно заменили бумажные деньги в Соединенном Королевстве, есть гравировка, сделанная на основе фотографии, предоставленной королевской семьей в 2013 году, а визуальные эффекты были подтверждены самим монархом.

Карл III – всего лишь второй британский монарх, появившийся на банкнотах Банка Англии, после Королевы Елизаветы II. Ее портрет появился на банкноте в один фунт, отпечатанной в 1960 году. Раньше банкноты украшала леди Британия, символ Соединенного Королевства и Англии. Банкноты с изображением Елизаветы II останутся законным платежным средством в Британии и будут обращаться в то же время, что и банкноты с изображением ее сына.

Ранее в начале декабря 2022 года появились монеты номиналом 50 пенсов с изображением Карла III.