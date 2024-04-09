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Латвия хочет лишить гражданства российского олигарха

Латвия хочет лишить гражданства российского олигарха

Правительство Латвии намерено лишить латвийского гражданства российского олигарха Петра Авена. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главу Бюро по защите Конституции Латвии Эгилса Звиедриса.

По его словам, ведомство ожидает информацию об Авене от партнеров в Украине. Бюро рассчитывает, что Украина может предоставить информацию о том, активно ли олигарх поддерживал войну России.

В настоящее время в Украине расследуют уголовное дело о конфискации финансовых активов Авена. Решение суда по этому делу может послужить основанием для дальнейших действий.

В прошлом году Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, в частности, существенно поддержавших войну России против Украины.

Петр Авен – российский и латвийский миллиардер, экономист, предприниматель. Он гражданин Латвии и России. Авен считается самым богатым гражданином Латвии. Его состояние оценивается в 4,3 млрд евро. В настоящее время миллиардер проживает в Лондоне.

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