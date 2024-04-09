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Россия обещает не наносить удары по ядерным объектам в Украине

Россия обещает не наносить удары по ядерным объектам в Украине

Российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия не будет атаковать ядерные объекты на территории Украины, понимая негативные последствия.

По его словам, дело Киева — принимать решение о строительстве новых энергоблоков, если возможности на это сегодня есть, российская сторона в это не вмешивается.

«Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать», — подчеркнул Ульянов.

Он добавил, что Москва отлично понимает возможные негативные последствия.

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