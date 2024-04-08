Президент Алиев поздравил соотечественников с праздником

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана с праздником рамазан. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, с праздником Рамазан, передаю всем вам самые искренние пожелания.

Рамазан является одним из благословенных месяцев, озаряющих сердца и умы людей, призывающих их к миру, спокойствию, единству, нравственной чистоте. В этот месяц, когда была ниспослана наша священная книга Коран, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг и обязанности перед Всевышним, испытать радость духовно-нравственного богатства.

Даже в самые трудные периоды своей судьбы наш народ сохранял свои исторические корни, национально-культурные ценности, обычаи и традиции. В Азербайджане, являющемся неотъемлемой частью исламского мира, религиозные праздники и церемонии отмечаются каждый год, олицетворяя нашу духовную солидарность с мусульманским миром. В этом году праздник Рамазан ознаменован также и тем, что отмечается в наших исконных краях, освобожденных от тридцатилетнего вражеского гнета, на всей суверенной территории Азербайджана.

Дорогие братья и сестры!

Наши верующие граждане, достойно преодолевшие испытание постом, провожают месяц Рамазан с чувством гордости и благодарности. Во всех уголках нашей страны проводятся присущие нашему народу благотворительные мероприятия и мероприятия, по оказанию помощи, с благодарностью отдается дань бессмертной памяти наших шехидов. Надеюсь, что ваши молитвы и пожелания будут приняты Всевышним, и этот благословенный праздник, став торжеством доброты, чувств милосердия и сострадания, еще больше усилит единство и солидарность в нашем обществе.

Да примет Аллах ваш пост. С праздником Рамазан!