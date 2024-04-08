Россия тренирует в Сибири шесть дивизий для наступления на Харьков

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Россия усилила удары по Харькову, потому что Кремль хочет сделать этот город непригодной для жизни «серой зоной», пишет The Economist со ссылкой на военные источники в Киеве.

Издание напоминает, что Россия усилила бомбардировки Харькова в декабре, примерно в то время, когда проблемы с американской военной помощью начали попадать в заголовки газет.

В статье отмечается, что с тех пор по городу нанесли удары большим количеством ракет, чем когда-либо с начала войны.

Также The Economist отмечает, что в Харькове участились атаки с помощью беспилотников, которые сейчас летают быстрее и выше, а также имеют карбоновое покрытие крыльев, из-за которого их труднее сбить.

Кроме того, с 27 марта Россия атакует Харьков управляемыми авиабомбами. Первая российская атака ими по городу была осуществлена лишь через пять дней после того, как ракетный обстрел уничтожил почти все энергетические мощности Харькова, пишет издание. Оно подсчитало, что в результате последующих атак с использованием планирующих бомб, ракет и беспилотников в течение более чем недели в Харькове погибли 16 человек и были ранены еще как минимум 50.

Также The Economist обращает внимание на то, что Россия начала применять тактику двойных ударов, нанося удар второй раз по тому же месту, чтобы поразить тех, кто пытается оказать помощь после первого удара.

Мэр Харькова Игорь Терехов, который дал интервью изданию решительно отрицает гипотезу о том, что Россия пытается превратить этот город в серую зону.

«Как можно сделать такой город серой зоной? Люди не уйдут, потому что они уже уехали, потом вернулись. Их уже достаточно пытали», — заявил он.

Украинский источник, знакомый с данными разведки, сообщил The Economist, что Россия сейчас тренирует шесть дивизий (примерно 120 тысяч военнослужащих) в Восточной Сибири. А 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия мобилизует еще 300 тысяч человек до июня, напоминает издание.

Оно пишет, что Харьков — одно из нескольких возможных направлений будущего российского штурма, хотя и не самое вероятное. The Economist констатирует, что это было бы трудной задачей для России.

Это потребовало бы прорыва украинской обороны и окружения, что Россия далеко не в состоянии сделать, установления преимущества в воздухе, которое не является данностью и победа в кровавой городской кампании, уточняется в статье.