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Немец сварил пиво из березового сока

Немец сварил пиво из березового сока

Житель Лейпцига Себастьян Рикер изобрел пиво на березовом соке. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что 32-летний житель Германии много лет работает над рецептами пива. Весной 2024 года мужчина оказался в лесу в Саксонии, где набрал 130 литров березового сока, который стал ключевым ингредиентом нового сорта Birkenzauber («Березовая магия»).

Пивовар утверждает, что напиток вышел слегка сладковатым, с нотками крыжовника, винограда и цитрусовых.

В общей сложности Рикер сварил 600 литров Birkenzauber, содержание алкоголя в нем составляет 6,5%. Ожидается, что пиво на березовом соке поступит в продажу в середине апреля, говорится в публикации.

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