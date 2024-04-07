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Три человека погибли при взрыве в Тбилиси, три пострадали (обновлено, фото, видео)

Три человека погибли при взрыве в Тбилиси, три пострадали (обновлено, фото, видео)

16:29 Умер пострадавший из-за взрыва на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси. Таким образом, количество жертв возросло до трёх. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

«Да», — подтвердили в ведомстве появившиеся в СМИ данные. Уточняется, что врачи продолжают оказывать помощь трём пострадавшим при взрыве.

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13:58 Два человека погибли в результате взрыва, произошедшего в стрелковом центре на улице Бочорми в Тбилиси, столице Грузии. Об этом говорится в информации МВД Грузии.

Сообщается, что еще 4 человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают полицейские и пожарные, по факту проводится расследование.

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