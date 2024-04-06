Грету Тунберг задержали на акции протеста в Гааге

176 Просмотров

Полиция Нидерландов задержала шведскую климатическую активистку Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.

Демонстранты из организации Extinction Rebellion планировали перекрыть трассу А12, соединяющую политическую столицу Нидерландов с другими крупными городами, в том числе Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Полиция остановила несколько сотен активистов, когда те попытались выйти на шоссе А12.

Тогда участники акции начали блокировать дороги поблизости, в ответ сотрудники правоохранительных органов начали задерживать протестующих. В их числе оказалась и Тунберг.