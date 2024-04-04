4 человека пострадали в ДТП на проспекте Гейдара Алиева (фото)

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На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля, уточняет АПА.

В результате аварии образовалась пробка на пересечении проспекта Гейдара Алиева с улицей Юсифа Сафарова в направлении станции метро «Кероглу».

Согласно информации TƏBİB, в результате инцидента пострадали 4 человека. Аббасов Фазиль Муса оглу и Велиев Эмиль Ризван оглу были отправлены в Сабунчинский медицинский центр. Состояние Велиева оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших, личности которых пока неизвестны, госпитализированы в Клинический медицинский центр.