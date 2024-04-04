Российский эксперт ответил Максиму Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео) |
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото) |
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео) |
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения |
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото) |
Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото) |
В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле» |
Азербайджан привлечет российских миротворцев к разминированию в Ходжалы |
Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия» |
Главное Странности

Захарова дала рекомендации ЦРУ

Захарова дала рекомендации ЦРУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если ЦРУ опасается ответного удара по Израилю со стороны Ирана, то ему стоит рекомендовать израильским властям не совершать действий, подобных удару по иранскому консульству в Сирии.

«Если ЦРУ, а это американская спецслужба, имеет мнение на этот счёт и располагало глубинными деталями происходящего в регионе, возможно, им стоило посоветовать бы правительству Израиля не наносить такие удары», — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ». Её слова приводит РИА Новости.

Теги:
Из этой рубрики
Захарова дала рекомендации ЦРУ
Странности

Захарова дала рекомендации ЦРУ

2024/04/04, 20:00
Пашинян выделил террористам «Еркрапа» более полумиллиона долларов «на расходы»
Странности

Пашинян выделил террористам «Еркрапа» более полумиллиона долларов «на расходы»

2024/04/04, 17:08
Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия»
Странности

Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия»

2024/04/04, 13:21
Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи
Странности

Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи

2024/04/03, 23:09
Генерал Гурулёв оскорбил Зеленского, обозвав его "чучелом"
Странности

Генерал Гурулёв оскорбил Зеленского, обозвав его «чучелом»

2024/04/03, 21:33
Минниханов призвал не надеяться на ПВО и самостоятельно обороняться от дронов
Странности

Минниханов призвал не надеяться на ПВО и самостоятельно обороняться от дронов

2024/04/03, 20:35
За россиянами, уехавшими в Армению, следят
Странности

За россиянами, уехавшими в Армению, следят

2024/04/03, 20:08
Жителя Карабаха арестовали по прибытии из Ханкенди в Армению: что известно и при чем тут МККК
Странности

Жителя Карабаха арестовали по прибытии из Ханкенди в Армению: что известно и при чем тут МККК

2024/04/03, 16:50
Как Мария Захарова рекламировала НАТО для Азербайджана
Странности

Как Мария Захарова рекламировала НАТО для Азербайджана

2024/04/03, 15:24