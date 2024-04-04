Захарова дала рекомендации ЦРУ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если ЦРУ опасается ответного удара по Израилю со стороны Ирана, то ему стоит рекомендовать израильским властям не совершать действий, подобных удару по иранскому консульству в Сирии.

«Если ЦРУ, а это американская спецслужба, имеет мнение на этот счёт и располагало глубинными деталями происходящего в регионе, возможно, им стоило посоветовать бы правительству Израиля не наносить такие удары», — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ». Её слова приводит РИА Новости.