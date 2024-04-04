Известный шоумен едва не погиб из-за обвалившегося пола в квартире (фото)

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В редакцию издания Minval.az обратился известный азербайджанский артист, шоумен Эльдар Багирбеков, попавший в ужасное положение из-за проживания в 200-летнем доме, находящемся, можно сказать, в глубоком аварийном состоянии. У актера провалился пол санузла.

Кстати, 4 года назад сотрудник Minval.az побывал доме, расположенном по адресу: ул.Шамиля Азизбекова, 89, и лично видел всю неприглядность этого «жилья» – как снаружи, так и внутри. Дело в том, что строение – некогда добротное и комфортабельное, сегодня представляет большую опасность для жизни жильцов: обваливающиеся лестницы, покосившийся фундамент, стены покрыты глубокими трещинами, на этажах угрожающе нависает потолочная дранка, разбухшая и потрескавшаяся от времени (и отсутствия более чем 100 лет капремонта)краска с веранды облезла еще во времена Октябрьской революции 1917 года. И всякий раз, когда начинается сезон дождей и ветров, обитатели дома молятся всем богам сразу, чтобы ветхие стены не упали на головы и обломки не унесли бездыханные тела в тартарары.

Квартира, о которой идет речь, принадлежала матери Эльдара Багирбекова, живущего здесь с 1975 года. Из-за серьезных проблем со здоровьем артист не имеет возможности поменять свои жилищные условия, потому что остался без работы и, соответственно, без средств к существованию. А сегодня ночью все-таки случилось страшное: в санузле Багирбекова обвалился огромный кусок пола, при падении пробивший потолок и пол сразу на двух нижних этажах.

По словам артиста, Бог руку держал над теми, кто мог случайно оказаться в этот момент в зоне обрушения: «От них ничего бы не осталось, дыра такая, словно ядро пролетело. Великое счастье, что в этот момент ничего не случилось ни со мной, ни с моей супругой, а мы могли запросто провалиться в эту гигантскую пропасть».

Багирбековы сразу же позвонили на «Горячую линию» МЧС и рассказали о своей проблеме, указав на опасную ситуацию, в которой остаются не только они, но и другие жильцы дома. В МЧС обещали прислать ремонтников. Но как бы это странно ни прозвучало, вместо ремонтной бригады приехали сотрудники полиции сразу из нескольких районов города: они поснимали место обрушения, задали дежурные вопросы и уехали.

«С утра звонят, спрашивают, живы ли мы, ничего ли у нас больше не поломалось. Их вопросы, если честно, больше похожи на издевки. На все мои просьбы прислать мастера они только руками разводят, дескать, при чем тут мы», – рассказывает шоумен.

Очередной звонок в МЧС не дал никаких результатов: оператор заявила, что у нее есть ночная заявка, но сотрудники полиции, приходившие в дом Багирбековых ночью, сказали, что (цитируем): «Там всего два кафеля отошло». И потому вызов несрочный.

… Перед нами фотографии и видеокадры, отснятые супругой Эльдара Багирбекова. На фотографиях огромная зияющая дыра, простирающаяся на два этажа вниз. На этот пол страшно наступать, потому что он буквально под ногами расходится.

«Я – инвалид, хожу с палочкой, как я могу пользоваться своим санузлом, если он находится в таком состоянии? Это представляет угрозу для моей жизни и жизни моей жены», – возмущается Э.Багирбеков.

По словам шоумена, 200-летнему дому даже не присвоен статус аварийного, несмотря на его ветхий и жалкий вид. Госчиновники словно забыли о его существовании. А тем не менее с 2020 года Багирбековы писали письма во все инстанции – от ИВ Баку до аппарата президента – с просьбой прислать комиссию и расселить оставшихся жильцов, так как в любой момент ветхий дом может просто похоронить людей под своими обломками. Но в ИВ всякий раз артиста заверяли в том, что квартирный вопрос «вот-вот» решится.

«Сначала я услышал это в 2021-м, затем – в 2022-м, а в 2023 году мне сказали, что меня записали в очередь на жилье. Когда подойдет моя очередь, не сказали. Говорят: «Ждите». А чего ждать? Пока эти ветхие стены погребут нас под обломками? Самое ужасное, что мы находимся на линии метро, и всякий раз, когда раздается шум поезда, по стенам дома буквально проходит дрожь, и обязательно отвалится какой-нибудь кусок штукатурки. А ведь у нас тут и водные, и газовые коммуникации, и электрические провода. Представляете, что будет, если вдруг лопнет газовая труба? Мы же взлетим на воздух! Когда я в очередной раз звонил в МЧС и сказал, что буду вынужден обратиться в СМИ, так как структура никаких мер не принимает, мне ответили, дескать, жалуйтесь куда хотите, ваш вызов несрочный», – отметил артист.

На самом деле ситуация парадоксальна не только странным равнодушием, проявленным сотрудниками МЧС, обожающими пиарить себя в соцсетях видеороликами со спасением котят, снятых доблестными спасателями с деревьев или извлеченных из дымохода. Парадокс еще и в том, что по городу активно сносят 5-этажые (и все еще очень добротные) «хрущевки», людей выселяют из архитектурных зданий, идущих «под бульдозер», хотя дома эти могут простоять еще 100 лет, а дом, который действительно аварийный и буквально дышит на ладан, никто не расселяет, хотя никакой исторической ценности он не представляет. Непонятно, куда смотрят госструктуры, ответственные за эту сферу. Почему жильцов не выселяют, а территорию аварийного дома не огораживают, не консервируют? Неужели должна случиться трагедия, чтобы в соответствующих структурах, наконец-то, «раскачались»? Только как бы потом не было слишком поздно.

Мы надеемся, что госорганы все же обратят внимание на дикую ситуацию, угрожающую здоровью и жизни десятка человек, проживающих в аварийном доме по адресу: улица Шамиля Азизбекова, 89.

Яна Мадатова