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Ботсвана угрожает Германии слонами

Ботсвана угрожает Германии слонами

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов из-за планов властей ФРГ ввести ограничения на ввоз охотничьих трофеев.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы сделать такой подарок Германии (…) Немцы должны жить вместе с животными так, как вы пытаетесь учить этому нас», — рассказал глава государства.

При этом Масиси подчеркнул, что речь идет о подарке от которого немецкая сторона не сможет отказаться. Он добавил, что не примет ответа «нет».

Реакция властей страны вызвана тем фактом, что в Ботсване проживает порядка 130 тысяч слонов, что является третью от мировой популяции животных. Их высокая концентрация в стране негативно сказывается на ведении сельского хозяйства. В качестве решения власти продают лицензии на охоту, а также передают популяции слонов другим странам Африки.

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