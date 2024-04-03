Электрички теперь будут реже ходить по маршруту Сумгайыт-Пиршаги

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В связи с запланированными ремонтными работами на участке Сумгайыт-Пиршаги Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет сокращено количество рейсов поездов в непиковые часы.

Об этом говорится в информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Отмечено, что с 6 апреля по будням отменяется 6 рейсов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку, вместо них назначаются дополнительно 2 рейса, по выходным отменяется 6 рейсов и назначаются дополнительно 4 новых рейса.

Отметим, что график движения поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку, а также по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку в пиковые часы не изменится.