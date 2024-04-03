В Азербайджане не признаны дипломы еще 58 выпускников зарубежных вузов

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По 255 из поступивших в феврале 313 обращений по признанию дипломов выпускников зарубежных вузов были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства, по обращениям 58 человек приняты отрицательные решения.

Как сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, за отчетный период из Украины поступило 94, из Российской Федерации – 78, из Турецкой Республики – 73, из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – 18, из Грузии – 18, из Беларуси – 5, из Польши – 5, из КНР – 4, из Венгрии – 3, из США – 2, из Франции – 2, из Швейцарии – 2, из Республики Корея – 2, из Литвы – 2, из Германии – 1, из Испании – 1, из Малайзии – 1, из Нидерландов – 1, из Кыргызстана – 1 обращение.