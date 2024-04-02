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Мамедов указал на наличие исторических связей между Азербайджаном и Грецией

Мамедов указал на наличие исторических связей между Азербайджаном и Грецией

Между Азербайджаном и Грецией существуют исторические связи.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии, посвященном Национальному дню Греции.

Заместитель министра коснулся истории дипломатических отношений. Он отметил, что между двумя странами существует сотрудничество в различных сферах.

«Сотрудничество между Грецией и Азербайджаном в энергетическом секторе составляет основу наших двусторонних отношений. В энергетической сфере Азербайджан является надежным партнером Европы. Потенциал для расширения нашего экономического сотрудничества огромен. У нас также есть важное сотрудничество в гуманитарной сфере. Отношения между нашими странами основаны на взаимном уважении, и я уверен, что эти отношения будут служить интересам наших народов», – приводит АПА слова Эльнура Мамедова.

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