Путин рассказал, кому можно жить в России

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Желающие приехать и жить в России должны иметь такую возможность, если уважают традиции страны, ее язык и культуру.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, передает ТАСС.

«Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул Путин.

По его словам, этот принцип должен быть решающим.