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Впервые за десять лет: В Омск прибыл рейс из Баку (фото)

Впервые за десять лет: В Омск прибыл рейс из Баку (фото)

В Омск прибыл первый за 10 лет рейс из Баку.

Об этом сообщила пресс-служба Омского аэропорта в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Омском аэропорту приземлился самолет авиакомпании IRAERO, который доставил в наш город первых пассажиров рейса Баку – Омск. Через час с небольшим в путешествие к берегам Каспийского моря, в столицу Азербайджана, отправились омичи. Напомним, рейса Баку – Омск – Баку не было в расписании 10 лет. Поэтому его с уверенностью можно назвать долгожданным», – говорится в сообщении.

Гостей из Азербайджана встречали сотрудники Туристского информационного центра Омской области, которые раздавали туристические карты Омска и путеводитель по интересным локациям региона. Пассажиров, которые пришли на регистрацию на обратный рейс, получили от генерального директора Омского аэропорта Олега Селиверстова сувенирную продукцию и сертификат на обслуживание в бизнес-зале.

Рейсы выполняются раз в неделю на «Суперджет-100». В Омск самолет прибывает по вторникам и практически сразу отправляется в обратном направлении. Время в пути составляет 3,5 часа.

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