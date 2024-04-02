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Главное Мир

Шакро Молодой раскрыл причину своего освобождения

Шакро Молодой раскрыл причину своего освобождения

Вор в законе Шакро Молодой (настоящее имя – Захарий Калашов) рассказал, по какой причине он вышел на свободу раньше срока. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам самого мужчины, у него проблемы со зрением. Врачи диагностировали глаукому. Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления из-за нарушения оттока водянистой влаги.

В беседе с правоохранителями Калашов заявил, что после освобождения планирует жить в Москве. В криминальном мире на данный момент у него статуса нет.

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