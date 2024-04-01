Песков заявил, в Армении перестали принимать карты «Мир» из-за США

154 Просмотров

Банки Армении перестали с апреля принимать карты «Мир» не из-за политики Еревана, а из-за беспрецедентного давления США, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов – угроза вторичных санкций, угроза санкций, – пояснил представитель Кремля. – Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, другие учреждения, принимают меры для того, чтобы хеджировать риски».