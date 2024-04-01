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Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 14-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75 %, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, в отдельных местах грозы, град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем – 20-25° тепла, в горах ночью – 1-6°, днем – 10-15° тепла.

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