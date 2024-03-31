Мирзоян верит в достижение мира с Азербайджаном

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Аргентинский телеканал «Todo Noticias» выпустил в эфир интервью с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, снятое в Буэнос-Айресе, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, опубликовав часть интервью.

Министр Мирзоян, в частности, коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе.

«Есть сложности, есть проблемы, конечно, но мы верим, что достичь мирного договора с Азербайджаном возможно. Со своей стороны мы прилагаем конструктивные усилия для поиска решений. Когда мы говорим о подписании договора, есть важные моменты, которые необходимо согласовать. Среди них – взаимное признание территориальной целостности и демаркация границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года», – сказал он.