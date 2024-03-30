Сербия подняла в воздух два МиГ-29 для перехвата неизвестного объекта

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Два самолета ВВС Сербии были направлены на перехват неопознанного летающего объекта в районе города Валево в 100 км от Белграда.

Об этом сообщило министерство обороны страны.

По его данным, радары ПВО обнаружили неизвестный объект над городом Валево на высоте 5,5 км.

«На основе приказа президента и верховного главнокомандующего ВС Сербии Александара Вучича в воздух была поднята пара дежурных перехватчиков МиГ-29, а дежурные средства ПВО продолжили отслеживать ситуацию в воздушном пространстве», – отмечается в сообщении.

Однако вскоре цель пропала с экранов радаров. Самолеты провели ее поиск, на обнаружить объект не удалось, после чего перехватчики вернулись на аэродром базирования.