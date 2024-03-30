Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)

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Главная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Исмаиллы-Лахыдж, обвалилась, передает АПА.

В результате этого возникли перебои в движении транспортных средств. Длина моста составляет 42 метра, а ширина – 7 метров. Этот мост используется жителями в направлении Исмаиллы-Лахыдж для ежедневных поездок.

Сегодня в полдень 5-метровый участок в направлении въезда на мост обвалился. Асфальтовое покрытие разрушилось из-за разрушения бетонной части. Ширина проезжей части составляет всего 7 метров, а оставшиеся 2 метра используются только небольшими автомобилями и пешеходами. Однако движение грузовых автомобилей в обоих направлениях пока ограничено. На территорию были привлечены живая сила и техника Управления дорожной эксплуатации специального назначения № 5 Исмаиллинского района.

В связи с этим руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что селевые воды смыли часть дороги в селе Гандов Исмаиллинского района:

«Уже начата работа по устранению возникшей проблемы. В кратчайшие сроки проблема будет устранена, а движение полностью восстановлено».