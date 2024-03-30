Армения перебрасывает военную технику на границу с Азербайджаном (видео) |
Француз и другие иностранцы проникли в депо Бакметрополитена и повредили имущество |
Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Главное Общество

Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)

Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)

Главная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Исмаиллы-Лахыдж, обвалилась, передает АПА.

В результате этого возникли перебои в движении транспортных средств. Длина моста составляет 42 метра, а ширина – 7 метров. Этот мост используется жителями в направлении Исмаиллы-Лахыдж для ежедневных поездок.

Сегодня в полдень 5-метровый участок в направлении въезда на мост обвалился. Асфальтовое покрытие разрушилось из-за разрушения бетонной части. Ширина проезжей части составляет всего 7 метров, а оставшиеся 2 метра используются только небольшими автомобилями и пешеходами. Однако движение грузовых автомобилей в обоих направлениях пока ограничено. На территорию были привлечены живая сила и техника Управления дорожной эксплуатации специального назначения № 5 Исмаиллинского района.

В связи с этим руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что селевые воды смыли часть дороги в селе Гандов Исмаиллинского района:

«Уже начата работа по устранению возникшей проблемы. В кратчайшие сроки проблема будет устранена, а движение полностью восстановлено».

Теги:
Из этой рубрики
Посол США побывал в Шеки
Общество

Посол США побывал в Шеки

2024/03/30, 22:55
Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)
Общество

Госкомитет Азербайджана об инциденте в связи с таможенным досмотром гражданина (видео)

2024/03/30, 20:55
Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)
Общество

Обвалилась дорога в Лахыдж (фото)

2024/03/30, 20:28
Проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов Баку
Общество

Проведен субботник по очистке главных улиц и проспектов Баку

2024/03/30, 19:28
Град в Гяндже
Общество

Град в Гяндже

2024/03/30, 19:24
Маршрутных автобусов станет больше
Общество

Маршрутных автобусов станет больше

2024/03/30, 18:42
Назначен начальник Государственной дорожной полиции Ханкенди
Общество

Назначен начальник Государственной дорожной полиции Ханкенди

2024/03/30, 18:00
В Азербайджане состоится назначение новых судей
Общество

В Азербайджане состоится назначение новых судей

2024/03/30, 17:28
МВД Азербайджана предостерегает!
Общество

МВД Азербайджана предостерегает!

2024/03/30, 17:16