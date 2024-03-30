В Украине разрешили заключать браки по онлайн системе

50 Просмотров

«Украинцы смогут заключить брак прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за боевых действий находятся на расстоянии»,— написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

Правительство Украины, по его словам, поддержало постановление о создании соответствующей платформы.

Регистрировать браки будут сотрудники ДРАЦС (аналог ЗАГСа). Заверение документов также планируют проводить в онлайн-формате. По словам Михаила Федорова, подобного сервиса пока нет нигде в мире.