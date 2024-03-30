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Главное Мир

ЕС запретил турецкой Southwind пролеты над своей территорией

ЕС запретил турецкой Southwind пролеты над своей территорией

Европейский Союз запретил полеты над своей территорией зарегистрированной в Турции авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений в ее связях с Россией,  сообщает DW со ссылкой на турецкое издание Turizm Gunce.

Такое решение было принято в рамках санкций, введенных ЕС в отношении РФ после начала российской вооруженной агрессии против Украины.

По информации немецкого таблоида Bild, авиакомпания Southwind была основана вскоре после начала войны в Украине. Формально она базируется в турецкой Анталье, однако все три ее самолета и большая часть сотрудников – из российской компании Nordwind Airlines. Последняя, в свою очередь, принадлежит турфирме Pegas Touristik, владельцы которой – россияне с турецкими корнями.

Как сообщает Turizm Gunce, собственной расследование о деятельности компании провели и власти Финляндии. По его результатам было принято решение отозвать ее разрешение на осуществление рейсов из Антальи в Хельсинки. Позже аналогичное решение приняли власти ЕС, запретив самолетам Southwind входить в воздушное пространство Евросоюза.

Turizm Gunce пишет, что авиакомпания планировала также запустить рейсы из Турции в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен и Штуттгарт.

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