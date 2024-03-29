Дипломатическая миссия посла Ирана в Азербайджане завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении |
Главное Политика

Вучич заявил, что Сербия находится под давлением из-за отношений с РФ

Вучич заявил, что Сербия находится под давлением из-за отношений с РФ

Сербия и ее народ постоянно находится под колоссальным давлением, что объясняется независимой политикой республики, которая подразумевает военный нейтралитет и отказ от присоединения к антироссийским санкциям.

Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации, передает ТАСС.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», – сказал Вучич, объяснив это «позицией военного нейтралитета» своей страны и ее отказом присоединиться к санкциям против РФ.

Страны Запада, по словам Вучича, «испытывают колоссальное давление из-за успехов российских вооруженных сил и неуверенности в итогах конфликта в Украине».

Теги:
Из этой рубрики
Вучич заявил, что Сербия находится под давлением из-за отношений с РФ
Политика

Вучич заявил, что Сербия находится под давлением из-за отношений с РФ

2024/03/29, 21:44
Вугар Мустафаев: Азербайджанский народ высоко ценит поддержку, оказанную Пакистаном в период 44-дневной войны
Политика

Вугар Мустафаев: Азербайджанский народ высоко ценит поддержку, оказанную Пакистаном в период 44-дневной войны

2024/03/29, 20:42
Посол: Между Азербайджаном и Пакистаном существуют братские отношения
Политика

Посол: Между Азербайджаном и Пакистаном существуют братские отношения

2024/03/29, 20:38
Эрдоган: Турция намерена поддерживать народ Палестины до создания независимого государства
Политика

Эрдоган: Турция намерена поддерживать народ Палестины до создания независимого государства

2024/03/29, 19:45
Дипломатическая миссия посла Ирана в Азербайджане завершилась
Политика

Дипломатическая миссия посла Ирана в Азербайджане завершилась

2024/03/29, 19:15
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку
Политика

Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку

2024/03/29, 18:41
Байрамов: Конференция ЕС-Армения-США может побудить Армению к новым провокациям
Политика

Байрамов: Конференция ЕС-Армения-США может побудить Армению к новым провокациям

2024/03/29, 18:05
Фазиль Мустафа: Агрессия Ирана против Армении вполне возможна
Политика

Фазиль Мустафа: Агрессия Ирана против Армении вполне возможна

2024/03/29, 14:15
Кайсер Наваб – «Минвалу»: COP29 укрепит Азербайджан как активного участника международного климатического сотрудничества
Политика

Кайсер Наваб – «Минвалу»: COP29 укрепит Азербайджан как активного участника международного климатического сотрудничества

2024/03/29, 13:00