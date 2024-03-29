Вучич заявил, что Сербия находится под давлением из-за отношений с РФ

69 Просмотров

Сербия и ее народ постоянно находится под колоссальным давлением, что объясняется независимой политикой республики, которая подразумевает военный нейтралитет и отказ от присоединения к антироссийским санкциям.

Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации, передает ТАСС.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», – сказал Вучич, объяснив это «позицией военного нейтралитета» своей страны и ее отказом присоединиться к санкциям против РФ.

Страны Запада, по словам Вучича, «испытывают колоссальное давление из-за успехов российских вооруженных сил и неуверенности в итогах конфликта в Украине».