Китай построил в пустыне копию правительственного района столицы Тайваня

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Почти в 1000 километрах к западу от Пекина китайская армия построила город посреди пустыни Внутренней Монголии, пишет Bild.

Эксперты проанализировали структуру зданий и улиц и оказалось, что военная постройка является точной копией правительственного района Тайбэя — столицы демократического Тайваня.

Постройку можно увидеть на спутниковых снимках от Apple и Bing. Многие здания являются муляжом, состоящим только из фасада.

В общей сложности в пустыне воссозданы десять улиц, а также перекрестки и центральные площади. В центре — администрация президента Тайваня.