Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном

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Азербайджанское ТВ сообщило, что интервью с бывшим главарем сепаратистов Карабаха Араиком Арутюняном будет обязательно показано, однако дата трансляции пока неизвестна.

В пресс-службе телеканала заявили изданию «Модерн», что, хотя изначально было объявлено, что соответствующее интервью выйдет в эфир 28 марта, но позже эта информация была удалена из аккаунтов AzTV в соцсетях:

«Перед нами встал вопрос: «Насколько корректно давать интервью сейчас?» Поэтому мы удалили эти объявления из всех наших аккаунтов в социальных сетях, чтобы избежать растерянности среди зрителей.

Вчера информация, распространенная на сайтах и в соцсетях, представляла собой отсылку к объявлению, сделанному в начале марта, и которое было потом удалено нами. Среди граждан как будто образовалась ассоциация, что интервью обязательно выйдет в эфир 28 марта».