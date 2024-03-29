Премьер Польши Туск заявил, что Европа вошла в «предвоенную эпоху»

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Европа находится в «предвоенной» эпохе, Европу беспокоит возможность развития «любых сценариев» на фоне ухудшения в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью El Pais.

«Больше всего сейчас беспокоит то, что возможен буквально любой сценарий… Мы живем в предвоенное время. Я не преувеличиваю. С каждым днем это становится все более очевидным», – отметил он.

По его мнению, Европа не сталкивалась с таким развитием событий с 1945 года.

В этой связи он призвал западные страны продолжать помощь Киеву в войне и отстаивать «сохранение Украины как независимого и целостного государства».

Премьер Польши также не исключил затягивания войны в Украине. «Возможно, нам придется подумать о войне на Украине в долгосрочной перспективе», – считает он.