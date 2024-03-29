Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении |
Симонян анонсировал майскую встречу с Гафаровой |
Зеленский: Путин не остановится, он горит идеей восстановить СССР |
Нагиев: Некоторые круги вновь хотят превратить регион в очаг конфликта |
Расул Багиров назначен постоянным координатором ООН в Беларуси |
Лавров: Проигнорировав Азербайджан, Евросоюз удвоил миссию в Армении |
Лавров обвинил Ереван в обрушении отношений с Россией (видео) |
Главное Мир

Французские спецслужбы рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Французские спецслужбы рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) обеспокоено вероятностью террористических атак. Глава МВД Жеральд Дарманен должен был вчера, 28 марта, встретиться с представителями спецслужбы, чтобы обсудить проведение церемонии открытия Олимпиады в Париже, сообщило Europe 1.

По данным радио, террористическая угроза на территории Франции «очень высока» на фоне недавнего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Контртеррористическая служба должна была проинформировать министра о состоянии угрозы. DGSI «опасается возвращения во Францию массового терроризма, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств», поэтому служба «хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира».

«Мы должны перейти к плану Б»,— заявил неназванный источник радио в разведслужбе, имя ввиду возможность отмены церемонии. По его словам, существующий ее формат, предполагающий в том числе проведение речного парада на Сене, «представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Для их охраны планировалось задействовать до 20 тыс. военных.

Теги:
Из этой рубрики
Французские спецслужбы рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
Мир

Французские спецслужбы рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

2024/03/29, 09:58
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции
Мир

Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции

2024/03/29, 09:55
Мимикрия по-французски: «фантасты», контрасты, педерасты
Мир

Мимикрия по-французски: «фантасты», контрасты, педерасты

2024/03/29, 09:52
Госдеп - Захаровой: Турбулентность на Южном Кавказе была вызвана действиями России
Мир

Госдеп – Захаровой: Турбулентность на Южном Кавказе была вызвана действиями России

2024/03/29, 09:40
В Италии рассказали о связи между терактом в «Крокусе» и планами Путина на мировую войну
Мир

В Италии рассказали о связи между терактом в «Крокусе» и планами Путина на мировую войну

2024/03/29, 09:31
Великобритания не будет высылать Ассанжа без гарантии отказа от его казни
Мир

Великобритания не будет высылать Ассанжа без гарантии отказа от его казни

2024/03/29, 01:00
Шармазанов констатирует отсутствие правительства в Армении
Мир

Шармазанов констатирует отсутствие правительства в Армении

2024/03/29, 00:24
Число жертв в Газе достигло 32552
Мир

Число жертв в Газе достигло 32552

2024/03/28, 23:43
Захарова ответила на заявление Кирби о российских чиновниках с навозом во рту
Мир

Захарова ответила на заявление Кирби о российских чиновниках с навозом во рту

2024/03/28, 22:33