Французские спецслужбы рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

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Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) обеспокоено вероятностью террористических атак. Глава МВД Жеральд Дарманен должен был вчера, 28 марта, встретиться с представителями спецслужбы, чтобы обсудить проведение церемонии открытия Олимпиады в Париже, сообщило Europe 1.

По данным радио, террористическая угроза на территории Франции «очень высока» на фоне недавнего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Контртеррористическая служба должна была проинформировать министра о состоянии угрозы. DGSI «опасается возвращения во Францию массового терроризма, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств», поэтому служба «хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира».

«Мы должны перейти к плану Б»,— заявил неназванный источник радио в разведслужбе, имя ввиду возможность отмены церемонии. По его словам, существующий ее формат, предполагающий в том числе проведение речного парада на Сене, «представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Для их охраны планировалось задействовать до 20 тыс. военных.