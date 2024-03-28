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Уроженец АзССР сознался в Москве в убийстве, совершенном в 2001-м году

Уроженец АзССР сознался в Москве в убийстве, совершенном в 2001-м году

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего уроженца Азербайджанской ССР, который в 2001 году избил мужчину металлической палкой. Об этом говорится в сообщении московского управления Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 17 сентября 2001 года на Вятском продуктовом рынке в Москве обвиняемый избил металлической палкой мужчину. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. После обвиняемый скрылся от следствия. Во время дополнительных следственных действий его удалось задержать в Санкт-Петербурге.

Следователи провели очную ставку между обвиняемым и очевидцем произошедшего, который опознал в фигуранте нападавшего. Во время следствия обвиняемый неоднократно изменял свои показания, однако потом признал вину и раскаялся в содеянном.

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