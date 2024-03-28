Песков не смог объяснить странные слова Путина

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Слова президента России Владимира Путина об «окне» для террористов на границе с Украиной необязательно означают наличие проблем с охраной этого участка со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что следственные действия ведутся. По мере того, как будет официальная информация, она будет озвучена, в том числе и по этому вопросу», — отметил он.

При этом представитель Кремля заверил, что пока не готов дать конкретного объяснения слов российского лидера об «окне» на границе.

«По вопросу, который вы упомянули. Слишком мало времени прошло, нужно побольше времени, чтобы возникли аргументированные версии», — заключил Песков, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов.