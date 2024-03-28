Аппарат Пашиняна потребовал закрытия всех офисов сепаратистов Карабаха в Армении |
Украина заявила об угрозе проникновения российских ДРГ в Киев |
Эмин Агаларов объяснил закрытые при эвакуации из «Крокус сити холла» двери |
Пашинян обвинил сепаратистов Карабаха в создании угрозы нацбезопасности Армении |
Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте |
Какие планы кроются за встречей 5 апреля? |
Али Нагиев впервые подтвердил разоблачение французской агентуры в Азербайджане |
Гаджиев: Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате |
Туркменский Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году |
Главное Мир

Украина заявила об угрозе проникновения российских ДРГ в Киев

Украина заявила об угрозе проникновения российских ДРГ в Киев

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины провел заседание, посвященное возможному увеличению числа ракетных атак на фоне последних заявлений российских властей.

Власти Украины заявили, что помимо обстрелов, не исключается угроза проникновения ДРГ и привлечения спецслужб, «и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице».

СНБО принял решение усилить внимание силовых и военных структуры к местам массового скопления людей, обеспечить постоянную готовность укрытий в Киеве, а также безопасность предстоящих массовых мероприятий.

«Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице», — говорится в заявлении начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Теги:
Из этой рубрики
Напавшие на "Крокус сити холл" были под наркотиками
Мир

Напавшие на «Крокус сити холл» были под наркотиками

2024/03/28, 14:45
NYT: Американская разведка не стала передавать РФ всю имеющуюся информацию о подготовке теракта
Мир

NYT: Американская разведка не стала передавать РФ всю имеющуюся информацию о подготовке теракта

2024/03/28, 14:29
Песков объяснил, почему Путин не посещает «Крокус»
Мир

Песков объяснил, почему Путин не посещает «Крокус»

2024/03/28, 14:29
Токаев летит в Китай
Мир

Токаев летит в Китай

2024/03/28, 14:25
Песков не смог объяснить странные слова Путина
Мир

Песков не смог объяснить странные слова Путина

2024/03/28, 14:22
В Кремле рассказали, повлияет ли Путин на решение по восстановлению «Крокуса»
Мир

В Кремле рассказали, повлияет ли Путин на решение по восстановлению «Крокуса»

2024/03/28, 13:54
Украина заявила об угрозе проникновения российских ДРГ в Киев
Мир

Украина заявила об угрозе проникновения российских ДРГ в Киев

2024/03/28, 13:00
Эмин Агаларов посчитал, сколько будет стоить восстановление «Крокус Сити Холла»
Мир

Эмин Агаларов посчитал, сколько будет стоить восстановление «Крокус Сити Холла»

2024/03/28, 12:48
Эмин Агаларов назвали объем ущерба от теракта, который может покрыть страховка
Мир

Эмин Агаларов назвали объем ущерба от теракта, который может покрыть страховка

2024/03/28, 12:35