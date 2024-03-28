Украина заявила об угрозе проникновения российских ДРГ в Киев

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины провел заседание, посвященное возможному увеличению числа ракетных атак на фоне последних заявлений российских властей.

Власти Украины заявили, что помимо обстрелов, не исключается угроза проникновения ДРГ и привлечения спецслужб, «и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице».

СНБО принял решение усилить внимание силовых и военных структуры к местам массового скопления людей, обеспечить постоянную готовность укрытий в Киеве, а также безопасность предстоящих массовых мероприятий.

«Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице», — говорится в заявлении начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко.