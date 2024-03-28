Пашинян обвинил сепаратистов Карабаха в создании угрозы нацбезопасности Армении |
Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте |
Какие планы кроются за встречей 5 апреля? |
Али Нагиев впервые подтвердил разоблачение французской агентуры в Азербайджане |
Гаджиев: Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате |
Туркменский Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году |
СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Казахстан нацелен увеличить поставки нефти через Азербайджан в обход России |
Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов |
Главное Мир

Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте

Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте

Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте в «Крокусе». Об этом заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время выступления на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям, сообщается в официальном аккаунте ГУР в телеграм.

«Как минимум, 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда», — сказал Буданов.

По словам главы ГУР, в Кремле знали, откуда и через какие две страны в Россию прибудут боевики.

«Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба „башен“, чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину», ― сказал Буданов.

Говоря об «украинском следе», который Кремль ищет в теракте, начальник военной разведки сказал, что российские власти уже трижды меняли версии того, что произошло в «Крокусе».

«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», ― заявил Буданов.

Теги:
Из этой рубрики
Офис Зеленского: ВСУ находятся в стагнации
Мир

Офис Зеленского: ВСУ находятся в стагнации

2024/03/28, 11:49
Путин заявил, что его «тревожит» высказывание «Россия только для русских»
Мир

Путин заявил, что его «тревожит» высказывание «Россия только для русских»

2024/03/28, 11:46
Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте
Мир

Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте

2024/03/28, 11:26
Озеро Сапанджа в Турции покрылось мазутом после аварии на нефтепроводе НАТО (видео)
Мир

Озеро Сапанджа в Турции покрылось мазутом после аварии на нефтепроводе НАТО (видео)

2024/03/28, 10:29
В ООН заявили, что украинский закон о нацменьшинствах дискриминирует армян
Мир

В ООН заявили, что украинский закон о нацменьшинствах дискриминирует армян

2024/03/28, 09:46
Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в "Крокус сити холле"
Мир

Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в «Крокус сити холле»

2024/03/28, 09:30
ЕС решил не передавать Киеву €5 млрд дохода от российских активов
Мир

ЕС решил не передавать Киеву €5 млрд дохода от российских активов

2024/03/28, 09:16
Россияне лишаются счетов в швейцарских банках
Мир

Россияне лишаются счетов в швейцарских банках

2024/03/28, 00:45
Боевиков из «Крокуса» разместили в «Лефортово»
Мир

Боевиков из «Крокуса» разместили в «Лефортово»

2024/03/27, 23:44