Буданов: Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте

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Российские спецслужбы заранее знали о готовящемся теракте в «Крокусе». Об этом заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время выступления на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям, сообщается в официальном аккаунте ГУР в телеграм.

«Как минимум, 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда», — сказал Буданов.

По словам главы ГУР, в Кремле знали, откуда и через какие две страны в Россию прибудут боевики.

«Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба „башен“, чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину», ― сказал Буданов.

Говоря об «украинском следе», который Кремль ищет в теракте, начальник военной разведки сказал, что российские власти уже трижды меняли версии того, что произошло в «Крокусе».

«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», ― заявил Буданов.