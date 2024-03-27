ISW: Лукашенко проговорился

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Своим заявлением о том, что нападающие из «Крокус Сити Холл» сначала бежали в сторону Беларуси, президент Беларуси Александр Лукашенко подорвал нарративы Кремля о причастности Украины. Вероятно, таким образом он пытался предотвратить дискуссии о гипотетических связях нападающих с его страной, указав на роль белорусских силовиков в арестах подозреваемых.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там напомнили, что 26 марта Лукашенко сообщил, что стрелки планировали скрыться из Брянской области РФ в Беларусь, но страна ввела усиленный режим безопасности. Это заставило нападающих сменить курс на российско-украинскую границу.

«Предположение Лукашенко о том, что нападающие направлялись в сторону Беларуси до того, как белорусские и российские спецслужбы заставили их изменить направление, категорически противоречит утверждениям Путина по поводу планируемого побега нападающих», – отметили аналитики.

Они отметили, что на видео с геолокацией от 23 марта видно, как российские военные захватили четырех нападающих в лесной зоне вдоль трассы E101 примерно в 20 километрах юго-восточнее российского города Брянск. Указанное место съемки расположено примерно в 95 километрах от украинской границы, или в 130 километрах от места, где E101 пересекает Украину. Этот пункт расположен примерно в 124 километрах от белорусской границы и примерно в 25 километрах от трассы А-240, ведущей в Гомель, Беларусь.

Согласно заявлению Лукашенко, злоумышленники сначала ехали по трассе А-240 в сторону Беларуси, но увидели блокпосты или другие объекты и изменили курс на восток по лесным дорогам к трассе E101.

«Предположение о том, что нападавшие направлялись в Беларусь, вероятно, чтобы найти там убежище, могло иметь губительные политические последствия для Лукашенко и его режима. Это вызвало бы вопрос о том, почему они считали, что там им будет безопаснее, и кто, по их мнению, мог бы их там принять», – считают аналитики.

«Хотя заявление Лукашенко подрывает имеющийся кремлевский нарратив, оно уменьшает его уязвимость к попыткам Кремля использовать непубличную информацию о первоначальных планах побега нападающих, чтобы давить на него в будущем», – добавили в ISW.