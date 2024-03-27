Экс-глава минобороны Франции: Макрон страдает нарциссизмом

Эрве Морен, занимавший пост министра обороны при президенте Франции Николя Саркози, раскритиковал заявления нынешнего французского лидера Эмманюэля Макрона по вопросу поддержки Украины.
«Это провокации короля – ребенка, которые он делает с первых дней своего мандата», – сказал Морен в интервью газете Le Point, комментируя заявления Макрона относительно возможности отправки военных на Украину.
Он отметил, что такие заявления могут привести к «изоляции Франции».
Он также заявил о малых запасах боеприпасов у французской армии и призвал «не провоцировать Россию».
«У нас очень небольшой запас ракет и снарядов, который связан с нашей моделью организации вооруженных сил, основанной на подготовке к экспедиционным операциям», – сказал Морен.
Морен добавил, что Макрон страдает нарциссизмом, а нарциссу нужен только он сам, поэтому он всегда использует ненужные провокации.