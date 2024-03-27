Samsung Pay перестанет работать в России

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Компания Samsung на своем сайте объявила, что с 3 апреля бесконтактные платежи в Samsung Pay с картами «Мир» перестанут работать на территории России.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения, тогда как клубные карты сохранятся, и ими можно будет пользоваться, как и прежде.

Изменения касаются только России и карт «Мир».