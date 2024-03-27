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Завтра в Азербайджане будет 21 градус тепла

Завтра в Азербайджане будет 21 градус тепла

28 марта в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм рт.ст. до 767 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 %, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях прогнозируются кратковременные осадки, грозы. Ночью и утром временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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