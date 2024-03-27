Bloomberg: Макрон разгневал США

181 Просмотров

Заявления президента Франции Эммунуэля Макрона о том, что он не исключает отправку войск в Украину, «разгневали американских чиновников». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Неоднозначный комментарий по поводу «сапог на земле» вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой», – сообщает издание.

Издание отмечает, что через украинский вопрос «Макрон хочет управлять внешней политикой Европы», но «не все с этим согласны».

«Его ястребиный подход разозлил некоторых союзников, которые намерены увеличить помощь Украине (без прямого вовлечения в конфликт – ред.)», – говорится в статье.